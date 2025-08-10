Punta Arenas brilló como sede del FIBA 3×3 U23 Nations League

Durante seis intensas jornadas, la ciudad fue sede del FIBA 3×3 U23 Nations League. En total, más de 4.000 asistentes se dieron cita para presenciar este torneo oficial rumbo al Mundial 3×3, que reunió a selecciones de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Islas Caimán y Chile.

Según el alcalde Claudio Radonich, este ha sido el campeonato más importante que ha tenido la ciudad como sede: “Es un deporte olímpico, es un deporte panamericano, por tanto, esto fue un clasificatorio no de exhibición, sino real, con puntaje oficial. Estuvimos llenos todos los días. Como no tenemos un polideportivo, el evento se realizó en un espacio más pequeño, lo que hace aún más significativo haber reunido a 4 mil personas durante estas seis jornadas. Chile se lució con una representante de nuestra ciudad, lo que le dio un valor agregado al torneo”, afirmó la autoridad comunal, quien además destacó que los partidos fueron vistos por más de 110 mil personas a través del canal oficial de FIBA, superando el millón de visualizaciones en el canal del Comité Olímpico.

Desde FIBA Américas, Camilo Romero, gerente senior de desarrollo del baloncesto 3×3, destacó: “El balance es 100 % positivo. La verdad, estamos muy contentos de poder realizar un evento internacional de esta talla acá”. Además, subrayó la calidad de la organización: “La calidad del evento ha sido altísima. La organización, la logística, la hotelería, el hospedaje, el transporte, la alimentación: todo excelente. Además, en una ciudad que es demasiado linda”, aseguró.

El encargado de la Fundación de Deportes Municipal, Jonathan Mansilla, enfatizó el impacto regional del torneo y señaló que Punta Arenas fue el centro de atención del básquetbol latinoamericano durante esos días: “El alcance ha sido tremendo. Son cifras muy positivas para nosotros como ciudad, y ayudan también a difundir la imagen de Punta Arenas como una comuna turística, puerta de entrada a la Antártica chilena y que además desarrolla eventos deportivos”.

Finalmente, el jefe comunal agregó que, tanto desde la Federación de Básquetbol como desde FIBA, ven a Punta Arenas como un socio confiable, y que se trabajará para traer más torneos. “Vamos a conversar con el gobernador para ver si podemos organizar un campeonato sudamericano 5×5 sub-17 en nuestra ciudad”, concluyó Radonich.