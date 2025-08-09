SEREMIS de Desarrollo Social y de la Mujer visitan club de Adulto Mayores Santa Ana en el barrio San Miguel de Punta Arenas

El Seremi Danilo Mimica, junto a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz, y al Coordinador Regional de SENAMA, Nicolás Soto, visitaron este viernes 8 de agosto a los integrantes de este club para dar a conocer la oferta de beneficios y apoyos sociales orientada a las personas de 60 años y más.



Las autoridades destacaron los programas insertos en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, y el acceso a la pensión de alimentos que las personas mayores pueden solicitar a sus hijos, nietos u otros familiares.

Además, SENAMA difundió el “Sello al Buen Trato de Personas Mayores”, que han otorgado a las instituciones públicas y empresas privadas que fomentan la inclusión y cuidado de las personas mayores en sus servicios y cultura organizacional.