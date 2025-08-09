Violento asalto deja a hombre con 18 heridas cortopunzantes en Punta Arenas

La madrugada del sábado, un brutal hecho de violencia remeció a la Población Las Vertientes, en el sector sur de Punta Arenas. Un hombre de 35 años, identificado como Felipe Gonzalo Chamorro Garrido, fue atacado con arma blanca mientras transitaba por calle Río Serrano, entre Río Canelo y Río San Juan.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Chamorro habría sido interceptado por al menos dos sujetos, quienes lo agredieron violentamente para sustraerle pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular. La víctima terminó con 18 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, lesiones que obligaron a su inmediato traslado al Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece grave pero fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público dispuso que el caso quedara en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, sumándose posteriormente detectives de la Brigada de Homicidios. Ambos equipos trabajan de manera coordinada en la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos, subprefecto Pablo Merino Campos, confirmó que por el momento no hay detenidos, aunque no se descarta que en las próximas horas puedan producirse arrestos relacionados con el caso.