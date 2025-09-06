6 mil prestaciones entregará la nueva Ruta Social en Punta Arenas para personas en situación de calle

El dispositivo funcionará de lunes a domingo, entregando prestaciones en turnos de mañana y otro durante la tarde, con una fecha de término proyectada para el 18 de enero de 2026.

Martes 16 de septiembre, 2025. En el centro de Punta Arenas se inauguró la Ruta Social, dispositivo orientado a entregar a las personas en situación de calle servicios de alimentación, abrigo e higiene, además de atención básica en salud y derivaciones a la red de salud.

Esta ruta es financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y comenzó a funcionar el 22 de agosto de este año, con una fecha de término proyectada para el 18 de enero de 2026. Se implementa en dos turnos para entregar 40 prestaciones diarias, lo que compromete un total de seis mil durante el período.

La entrega de los servicios se realiza mediante equipos móviles que recorren la ciudad y visitan aquellos lugares donde las personas en situación de calle habitan o transitan.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que “como ingresar a un albergue es una decisión voluntaria, ponemos a disposición esta ruta que entrega de manera directa a las personas que más lo necesitan, alimento y abrigo, y un monitoreo sobre su estado de salud. Nuestro ministerio está financiando en la región una robusta oferta que contempla un monto de $820 millones, que hoy nos permite mantener operativo tres albergues, dos rutas en terreno, y próximamente un nuevo Centro de Referencia y una Ruta Médica”.

La Ruta Social es ejecutada por la Agrupación La Vecindad, organización comunitaria funcional creada en Punta Arenas en el año 2011, con el objetivo de colaborar con los municipios y servicios públicos en la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad vecinal, entre ellas, las personas en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, el Coordinador de la Ruta Social y miembro de Agrupación La Vecindad, Víctor Aguilar, comentó que “estamos muy contentos de esta nueva experiencia para nuestra organización, porque si bien tenemos hartos años de desarrollo de acción territorial, es la primera vez que nos dedicamos al tema calle. Tenemos dos equipos, uno que trabaja de lunes a viernes, y otro durante el fin de semana y festivos, y que están compuestos por asistentes sociales, conductores y TENS. Todo esto, con el compromiso adquirido con la secretaría regional de generar prestaciones durante 150 días”.

En esta oportunidad, también se reforzó el uso del Fono Calle, 800 104 777, opción 0, línea gratuita que pone a disposición el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile, para que la ciudadanía alerte a los equipos regionales sobre alguna situación de emergencia que puedan estar enfrentando las personas en situación de calle.