Edelmag por interrupción de suministro eléctrico en Punta Arenas

En relación a la interrupción de suministro que afectó a diversos sectores de la comuna de Punta Arenas, la Empresa Eléctrica de Magallanes informa lo siguiente:

• Cerca de las 10:55 de esta jornada, 45.121clientes de distintos puntos de la ciudad se vieron afectados por un corte de suministro eléctrico en Punta Arenas.

• Tras el recorrido de nuestras brigadas para hallar el origen del corte de suministro se encontró la caida de un objeto externo sobre la red de transmisión que conecta la central Tres Puentes con la ciudad, lo cual ya está identificado y resuelto.

• A las 11:58, se normalizó en su totalidad el servicio eléctrico de la comuna de Punta Arenas.

• Desde EDELMAG lamentamos las molestias que pudo generar esta situación y se reitera que siempre se encuentran disponiblen el Fono Clientes 800 800 400 y el número de WhatsApp + 56 9 8370 0595, la cuenta X @edelmag_sos, para consultas. Para una atención más expedita, es importante que tengan a mano su número de cliente que se encuentra impreso en la parte superior de la boleta.