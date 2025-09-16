Coro Municipal de Porvenir representará a la comuna en Encuentro Interregional de Coros en Río Bueno

La Ilustre Municipalidad de Porvenir informa con gran orgullo que el Coro Municipal de Porvenir representará a nuestra comuna en el Encuentro Interregional de Coros que se desarrollará en la ciudad de Río Bueno el sábado 27 de septiembre de 2025.



Desde el mes de marzo del presente año, el director del coro, Don Rony Provoste Coñué, junto al encargado de la casa de la cultura Don Fredy Cárdenas, han venido gestionando con gran compromiso y dedicación la participación del coro municipal de Porvenir en esta importante instancia musical. Gracias a la disposición y trabajo conjunto de todos los involucrados, este anhelado proyecto se hace hoy realidad.



En el marco de esta gestión, el profesor Rony Provoste viajó personalmente a la ciudad de Río Bueno para conocer en terreno los detalles organizativos y logísticos del evento, así como para cerrar formalmente la visita del coro a la ciudad anfitriona.



El director destacó el valioso respaldo recibido:



“Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda la Municipalidad de Porvenir para poder realizar esta travesía, que sin duda nos servirá mucho para agarrar experiencia,” señaló.



Además, expresó con entusiasmo el espíritu que motiva al Coro Municipal::



“Queremos dejar el nombre de Porvenir bien puesto en el Encuentro Interregional de Coros y demostrar que aquí también hacemos cultura de alto nivel.”



La participación del Coro Municipal en este evento fortalece el compromiso de nuestra comuna con el arte y la cultura, proyectando el talento local más allá de nuestras fronteras y posicionando a Porvenir como un referente del quehacer coral en el extremo sur de Chile.