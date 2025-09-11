86 organizaciones de Punta Arenas recibieron apoyo del Fondo Concursable de Aguas Magallanes 2025

Punta Arenas, 11 de septiembre de 2025.- En una ceremonia realizada esta mañana en el Salón de Eventos de CORDENAP, Aguas Magallanes hizo entrega de los recursos correspondientes al Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2025, que en esta versión benefició a 86 organizaciones sociales de Punta Arenas, con una inversión total de $26.975.620.

Los proyectos adjudicados corresponden a iniciativas de mejoramiento de espacios comunitarios, equipamiento para organizaciones sociales y clubes deportivos, además de proyectos medioambientales vinculados al uso eficiente del agua y el cuidado del entorno.

Desde la creación del fondo en 2011, Aguas Magallanes ha apoyado a la comunidad de Punta Arenas con 638 proyectos, por un monto acumulado de $256.962.219, consolidando este concurso como una instancia relevante de apoyo directo a las organizaciones sociales de la comuna donde opera Aguas Magallanes.

El gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó la relevancia de la iniciativa, indicando que “este fondo se ha transformado en un puente entre la compañía y las comunidades. Cada proyecto refleja el compromiso de dirigentes sociales que trabajan incansablemente por el bienestar de sus vecinos. Para nosotros es un orgullo poder acompañarlos en ese camino. Son más de 14 años de historia en los que hemos visto cómo estas ideas se convierten en realidades que fortalecen a nuestra región”.

Humberto Gómez, representante de la Agrupación Ecológica Patagónica que resultó beneficiada con instrumentos que permitirán llevar el micromundo invisible del agua a la comunidad, agradeció el apoyo de Aguas Magallanes lo que permitirá equipar con lupas y material didáctico para mostrar en terreno que el agua está viva, llena de microorganismos que sostienen la biodiversidad que llega a los humedales. “Es una oportunidad para educar a niños, jóvenes y vecinos sobre la importancia de protegerlos”, destacó.

Por su parte, Amador Quinteros, bombero de la Brigada de Río Seco, señaló que, “este aporte es fundamental, porque nos permitió adquirir equipamiento de protección personal como bolsos y botas especiales para el combate de incendios. Somos la primera unidad de respuesta en el sector norte de Punta Arenas y contar con mejores implementos nos da mayor seguridad para enfrentar emergencias y cuidar a la comunidad”, precisó.

La ceremonia contó con la participación de participación de autoridades locales, comité adjudicador, dirigentes sociales y ejecutivos de la empresa, quienes coincidieron en el valor de este programa que, más allá del aporte económico, contribuye a fortalecer el tejido social, fomentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las comunidades de Magallanes.