Ciclista fallece tras ser atropellado en la Ruta 9 Norte en Punta Arenas

Un trágico accidente de tránsito se registró poco antes de las 8 de la mañana de este viernes en el kilómetro 8,5 de la Ruta 9 Norte, donde un camión atropelló a 3 ciclistas que se dirigían hacia el Regimiento Ojo Bueno.

Las víctimas un Cabo y una Sargento 2do. resultaron con lesiones de diversa consideración debiendo ser hospitalizados en el centro asistencial, mientras que otro Cabo identificado con las iniciales V.M.C.C., de aproximadamente 29 años perdió la vida en el lugar producto de las graves lesiones.

Las circunstancias exactas del hecho son indagadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que concurrió hasta la zona para levantar los primeros peritajes.

De acuerdo con información preliminar, los funcionarios se trasladaban en bicicleta rumbo a su unidad cuando, por causas que deberán establecerse, fueron arrollados por el vehículo de carga. El tránsito en la ruta se vio interrumpido parcialmente mientras los equipos de emergencia desarrollaban su labor.

El accidente reavivó las críticas de la comunidad ciclista, que denuncia la falta de cultura vial y respeto hacia quienes se trasladan en bicicleta en la región. “No se respetan las distancias reglamentarias y falta mucho por educar en esa materia”, señalaron algunos deportistas que a diario utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Asimismo, recordaron la importancia de que los ciclistas porten siempre los elementos básicos de seguridad, como cascos, chalecos reflectantes y luces que permitan aumentar su visibilidad en la ruta, con el fin de prevenir nuevos hechos de estas características.