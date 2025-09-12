Afiliarse a FONASA y acceder al COPAGO CERO

Afiliarse a FONASA y acceder al COPAGO CERO

Si eres un trabajador o trabajadora dependiente e independiente, una persona jubilada o carente de recursos, puedes formar parte del sistema público de salud. 

Tanto tú como tus cargas legales (cónyuge, hijos, hijas o quien cumpla los requisitos) tienen derecho a acceder a prestaciones médicas en la red pública o privada de salud.

Si te afilias a Fonasa debes cotizar mensualmente el 7% de tu sueldo imponible, cuyo tope legal es de 87,8 Unidades de Fomento (UF), y no puedes pertenecer a otro sistema de salud (Isapres, Capredena o Dipreca), ya que ambos sistemas son incompatibles.

Importanterevisa toda la información que debes conocer si deseas cambiarte de una Isapre a Fonasa.

Con el Copago Cero de Fonasa puedes acceder gratuitamente a las atenciones en el sistema público de salud: AUGE/GES, urgencias que requieren hospitalización, medicamentos, prótesis, tratamientos odontológicos y de salud mental, programas especiales (cirugía bariátrica, fertilización in vitro), entre otros.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Ministerio de Energía abre convocatoria para integrar la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética

Ministerio de Energía abre convocatoria para integrar la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética

Comunidad Indígena Kawésqar “Grupos Familiares Nómades del Mar” pierde apelación ante la Corte Suprema, quedando a firme Acuerdo del Consejo Regional que les negó concesión gratuita de bien fiscal en el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas

Comunidad Indígena Kawésqar “Grupos Familiares Nómades del Mar” pierde apelación ante la Corte Suprema, quedando a firme Acuerdo del Consejo Regional que les negó concesión gratuita de bien fiscal en el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas