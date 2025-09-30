AJUNJI Magallanes se manifiesta en defensa de la libertad sindical

Hoy, lunes 29 de septiembre y con el apoyo y acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Magallanes y de diversos gremios que forman parte de esta central, sostuvieron una reunión con el Delegado Presidencial Regional, el Seremi de Educación, y la Seremi del trabajo.



El motivo de este encuentro fue expresar una profunda preocupación por la destitución de dos dirigentes sindicales de AJUNJI Magallanes, un hecho que constituye un grave atentado contra la libertad sindical y la democracia interna de nuestra organización.



Actualmente, el gremio de AJUNJI se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, a quien han solicitado una audiencia directa, pues creen indispensable tratar este tema de primera mano como organización directamente afectada.



AJUNJI agradece el respaldo de las organizaciones hermanas que los acompañaron hoy, porque lo que está en juego no es solo una situación local, sino un precedente que afecta a todas y todos los trabajadores del país.



Desde AJUNJI Magallanes reiteran a nuestros soci@s que se mantienen en estado de alerta y resistencia, defendiendo la dignidad de las compañeras y compañeros, y exigiendo que se restablezca el respeto a la libertad sindical.

