Diputada Javiera Morales exige que AFP Provida pague lo antes posible el aguinaldo de Fiestas Patrias a pensionados

A través de un oficio a la Superintendencia de Pensiones, la diputada Javiera Morales solicitó que se instruya el pago completo y efectivo de los aguinaldos de fiestas patrias de los jubilados, tras la denuncia presentada en medios regionales de que este no ha sido realizado aún por parte de la AFP Provida.

Según lo señalado por los medios de comunicación, la situación se habría originado por un fallo de sistema y atrasos operativos vinculados a la AFP Provida. La propia Superintendencia habría confirmado la recepción de reclamos tanto en agosto por el retrasos en el pago de pensiones, como en septiembre, incluyendo los aguinaldos.

Se estima que en Magallanes, alrededor de 1.600 pensionados pertenecen a Provida, sin embargo, la aseguradora desconoce cuántos fueron afectados por esta irregularidad. Al respecto, la parlamentaria señaló que “es indignante que un problema de plataforma de la misma AFP deje sin pensiones ni aguinaldo a los jubilados, muchos de los cuales este es su único ingreso”.

Ante este escenario, la parlamentaria solicitó que se informe la cantidad exacta de personas perjudicadas y que se instruya a la AFP Provida a efectuar el pago completo y oportuno del aguinaldo correspondiente a las Fiestas Patrias 2025 en la región.

“La responsabilidad de la AFP es garantizar que ningún pensionado de Magallanes quede sin recibir un beneficio que le corresponde por derecho. No puede ser que las personas mayores tengan que enfrentar retrasos sin ningún tipo de aviso ni compensación”, enfatizó Morales.