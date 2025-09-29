Magallanes será sede del XXX Congreso Mundial de Equinococosis Quística

Punta Arenas,29 de Septiembre 2025.-La Región de Magallanes será sede de la trigésima versión del Congreso Mundial de Equinococosis Quística, enfermedad parasitaria causada por larvas del género Echinococcus y transmitida por los perros al consumir vísceras de animales contaminados. Esta patología puede afectar al ser humano, comprometiendo principalmente hígado y pulmones, aunque también puede presentarse en corazón, huesos o cerebro.

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, informó que en el marco de este encuentro internacional participará el médico veterinario y director (s) regional del SAG Magallanes, Juan Francisco Álvarez Cárcamo, quien expondrá la ponencia “Equinococosis quística en Magallanes: Identificación de conglomerados temporales en un área endémica”, donde dará a conocer antecedentes sobre la epidemiología de esta enfermedad en animales faenados en la región.

La autoridad regional agregó que, desde el SAG y la Secretaría Regional de Salud, se presentó al Gobierno Regional un programa de control de hidatidosis en Magallanes, con el objetivo de disminuir los niveles de prevalencia de la enfermedad en humanos, ganado y perros. Esta iniciativa busca, en última instancia, mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad ganadera regional bajo el concepto de una sola salud, de esta forma resguardamos y fortalecemos el desarrollo rural en su dimensión de bienestar y salud, como ha solicitado la ministra de agricultura, María Ignacia Fernández.

El XXX Congreso Mundial de Equinococosis Quística se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en el Centro Cultural de Punta Arenas y participaran tanto profesionales del SAG como de la Seremi de Salud. La inauguración oficial se realizará el martes 30 de septiembre a las 09:00 horas, con la presencia de autoridades regionales y representantes del ámbito científico y académico.

En la fotografía Seremi de Agricultura, director (s) del SAG junto a algunos participantes de una actividad precongreso proveniente desde argentina y otros países del cono sur de américa y que realizaron un curso dictado por el SAG sobre hidatidosis.