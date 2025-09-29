Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Magallanes:

AlertamientoPronósticoInicioFin
Aviso A384Probables tormentas eléctricas en la región.29-0929-09
Aviso A387-1Viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región.29-0901-10
Aviso A389Precipitaciones normales a moderadas en cordillera austral norte, pampa patagónica norte e insular norte de la región.30-0901-10

Asimismo, según lo indicado en el Pronóstico Especial emitido por el Centro Meteorológico Regional Austral de la DMC, los montos de precipitaciones, altura de la isoterma 0°C (m.s.n.m.) y montos y dirección de viento (km/h), esperados corresponden a:

Precipitaciones
SectorComuna30 de septiembre01 de octubre
Insular norteNatales25 – 53 mm30 – 58 mm
Isoterma 0°C400 – 1.2001.000 – 1.200
Cordillera austral norteNatales20 – 40 mmInferiores a 5 cm20 – 44 mmInferiores a 1 cm
Torres del Paine10 – 35 mmInferiores a 1 cm
Isoterma 0°C300 – 1.200
Pampa patagónica norteTorres del Paine10 – 26 mmInferiores a 3 cm10 – 23 mmInferiores a 1 cm
Natales10 – 25 mm10 – 21 mm
Isoterma 0°C300 – 1.100200 – 900
Viento
SectorComuna29 de septiembre30 de septiembre01 de octubre
Insular norteNatalesNoroeste-Oeste60 – 80Norte-Noroeste60 – 100Norte-Noroeste50 – 70
Insular centralPunta ArenasNoroeste-Oeste80 – 100Oeste – Norte60 – 90Noroeste-Oeste60 – 90
Río VerdeOeste – Norte70 – 90Noroeste-Oeste60 – 80
Insular SurCabo de HornosOeste – Noroeste50 – 80Oeste – Norte50 – 80Oeste – Norte20 – 50
Cordillera austral norteNatalesNorte-Oeste60 – 90Noroeste60 – 90Noroeste60 – 80
Torres del PaineNoroeste – Oeste60 – 80Noroeste50 – 70Oeste – Noroeste30 – 60
Cordillera austral surRío VerdeOeste – Noroeste60 – 100Oeste60 – 90
Punta ArenasNoroeste – Oeste50 – 80Noroeste – Oeste40 – 80Oeste – Norte50 – 70
TimaukelNoroeste – Oeste40 – 60Oeste40 – 70Oeste – Norte40 – 50  
Pampa patagónica norteTorres del PaineNoroeste – Oeste70 – 90Oeste30 – 80Oeste – Noroeste30 – 100
NatalesOeste – Norte50 – 80Noroeste40 – 90
Pampa patagónica surLaguna BlancaNoroeste – Oeste80 – 100Oeste – Noroeste70 – 90Noroeste – Oeste70 – 90    
Río VerdeNoroeste – Oeste70 – 90Oeste – Noroeste60 – 100Noroeste – Oeste50 – 90
Punta ArenasNoroeste – Oeste70 – 100Oeste – Noroeste60 – 90Oeste60 – 90
San GregorioNoroeste – Oeste80 – 100Oeste50 – 90
PrimaveraNoroeste – Oeste70 – 100Oeste – Noroeste60 – 90
PorvenirOeste – Noroeste50 – 80Oeste – Noroeste50 – 80
TimaukelOeste – Noroeste70 – 90Oeste60 – 80

Finalmente, ha sido cancelado el Aviso A381-1/2025 que pronosticaba viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, insular sur, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico,la que se mantienevigente desde el 26 de septiembre y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

