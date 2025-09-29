Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes por evento meteorológico
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Magallanes:
|Alertamiento
|Pronóstico
|Inicio
|Fin
|Aviso A384
|Probables tormentas eléctricas en la región.
|29-09
|29-09
|Aviso A387-1
|Viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región.
|29-09
|01-10
|Aviso A389
|Precipitaciones normales a moderadas en cordillera austral norte, pampa patagónica norte e insular norte de la región.
|30-09
|01-10
Asimismo, según lo indicado en el Pronóstico Especial emitido por el Centro Meteorológico Regional Austral de la DMC, los montos de precipitaciones, altura de la isoterma 0°C (m.s.n.m.) y montos y dirección de viento (km/h), esperados corresponden a:
|Precipitaciones
|Sector
|Comuna
|30 de septiembre
|01 de octubre
|Insular norte
|Natales
|25 – 53 mm
|30 – 58 mm
|Isoterma 0°C
|400 – 1.200
|1.000 – 1.200
|Cordillera austral norte
|Natales
|20 – 40 mmInferiores a 5 cm
|20 – 44 mmInferiores a 1 cm
|Torres del Paine
|10 – 35 mmInferiores a 1 cm
|Isoterma 0°C
|300 – 1.200
|Pampa patagónica norte
|Torres del Paine
|10 – 26 mmInferiores a 3 cm
|10 – 23 mmInferiores a 1 cm
|Natales
|10 – 25 mm
|10 – 21 mm
|Isoterma 0°C
|300 – 1.100
|200 – 900
|Viento
|Sector
|Comuna
|29 de septiembre
|30 de septiembre
|01 de octubre
|Insular norte
|Natales
|Noroeste-Oeste60 – 80
|Norte-Noroeste60 – 100
|Norte-Noroeste50 – 70
|Insular central
|Punta Arenas
|Noroeste-Oeste80 – 100
|Oeste – Norte60 – 90
|Noroeste-Oeste60 – 90
|Río Verde
|Oeste – Norte70 – 90
|Noroeste-Oeste60 – 80
|Insular Sur
|Cabo de Hornos
|Oeste – Noroeste50 – 80
|Oeste – Norte50 – 80
|Oeste – Norte20 – 50
|Cordillera austral norte
|Natales
|Norte-Oeste60 – 90
|Noroeste60 – 90
|Noroeste60 – 80
|Torres del Paine
|Noroeste – Oeste60 – 80
|Noroeste50 – 70
|Oeste – Noroeste30 – 60
|Cordillera austral sur
|Río Verde
|Oeste – Noroeste60 – 100
|Oeste60 – 90
|Punta Arenas
|Noroeste – Oeste50 – 80
|Noroeste – Oeste40 – 80
|Oeste – Norte50 – 70
|Timaukel
|Noroeste – Oeste40 – 60
|Oeste40 – 70
|Oeste – Norte40 – 50
|Pampa patagónica norte
|Torres del Paine
|Noroeste – Oeste70 – 90
|Oeste30 – 80
|Oeste – Noroeste30 – 100
|Natales
|Oeste – Norte50 – 80
|Noroeste40 – 90
|Pampa patagónica sur
|Laguna Blanca
|Noroeste – Oeste80 – 100
|Oeste – Noroeste70 – 90
|Noroeste – Oeste70 – 90
|Río Verde
|Noroeste – Oeste70 – 90
|Oeste – Noroeste60 – 100
|Noroeste – Oeste50 – 90
|Punta Arenas
|Noroeste – Oeste70 – 100
|Oeste – Noroeste60 – 90
|Oeste60 – 90
|San Gregorio
|Noroeste – Oeste80 – 100
|Oeste50 – 90
|Primavera
|Noroeste – Oeste70 – 100
|Oeste – Noroeste60 – 90
|Porvenir
|Oeste – Noroeste50 – 80
|Oeste – Noroeste50 – 80
|Timaukel
|Oeste – Noroeste70 – 90
|Oeste60 – 80
Finalmente, ha sido cancelado el Aviso A381-1/2025 que pronosticaba viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, insular sur, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico,la que se mantienevigente desde el 26 de septiembre y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.