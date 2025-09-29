Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Aviso A384 Probables tormentas eléctricas en la región. 29-09 29-09 Aviso A387-1 Viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región. 29-09 01-10 Aviso A389 Precipitaciones normales a moderadas en cordillera austral norte, pampa patagónica norte e insular norte de la región. 30-09 01-10

Asimismo, según lo indicado en el Pronóstico Especial emitido por el Centro Meteorológico Regional Austral de la DMC, los montos de precipitaciones, altura de la isoterma 0°C (m.s.n.m.) y montos y dirección de viento (km/h), esperados corresponden a:

Precipitaciones Sector Comuna 30 de septiembre 01 de octubre Insular norte Natales 25 – 53 mm 30 – 58 mm Isoterma 0°C 400 – 1.200 1.000 – 1.200 Cordillera austral norte Natales 20 – 40 mmInferiores a 5 cm 20 – 44 mmInferiores a 1 cm Torres del Paine 10 – 35 mmInferiores a 1 cm Isoterma 0°C 300 – 1.200 Pampa patagónica norte Torres del Paine 10 – 26 mmInferiores a 3 cm 10 – 23 mmInferiores a 1 cm Natales 10 – 25 mm 10 – 21 mm Isoterma 0°C 300 – 1.100 200 – 900

Viento Sector Comuna 29 de septiembre 30 de septiembre 01 de octubre Insular norte Natales Noroeste-Oeste60 – 80 Norte-Noroeste60 – 100 Norte-Noroeste50 – 70 Insular central Punta Arenas Noroeste-Oeste80 – 100 Oeste – Norte60 – 90 Noroeste-Oeste60 – 90 Río Verde Oeste – Norte70 – 90 Noroeste-Oeste60 – 80 Insular Sur Cabo de Hornos Oeste – Noroeste50 – 80 Oeste – Norte50 – 80 Oeste – Norte20 – 50 Cordillera austral norte Natales Norte-Oeste60 – 90 Noroeste60 – 90 Noroeste60 – 80 Torres del Paine Noroeste – Oeste60 – 80 Noroeste50 – 70 Oeste – Noroeste30 – 60 Cordillera austral sur Río Verde Oeste – Noroeste60 – 100 Oeste60 – 90 Punta Arenas Noroeste – Oeste50 – 80 Noroeste – Oeste40 – 80 Oeste – Norte50 – 70 Timaukel Noroeste – Oeste40 – 60 Oeste40 – 70 Oeste – Norte40 – 50 Pampa patagónica norte Torres del Paine Noroeste – Oeste70 – 90 Oeste30 – 80 Oeste – Noroeste30 – 100 Natales Oeste – Norte50 – 80 Noroeste40 – 90 Pampa patagónica sur Laguna Blanca Noroeste – Oeste80 – 100 Oeste – Noroeste70 – 90 Noroeste – Oeste70 – 90 Río Verde Noroeste – Oeste70 – 90 Oeste – Noroeste60 – 100 Noroeste – Oeste50 – 90 Punta Arenas Noroeste – Oeste70 – 100 Oeste – Noroeste60 – 90 Oeste60 – 90 San Gregorio Noroeste – Oeste80 – 100 Oeste50 – 90 Primavera Noroeste – Oeste70 – 100 Oeste – Noroeste60 – 90 Porvenir Oeste – Noroeste50 – 80 Oeste – Noroeste50 – 80 Timaukel Oeste – Noroeste70 – 90 Oeste60 – 80

Finalmente, ha sido cancelado el Aviso A381-1/2025 que pronosticaba viento normal a moderado en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte, insular central, insular sur, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico,la que se mantienevigente desde el 26 de septiembre y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.