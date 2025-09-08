Antártica, gestión de riesgos ante desastres y transporte de carga de proyectos marcaron seminario de Magallanes Puerto Sostenible

Comité que reúne a quince empresas marítimo-portuarias realizó evento enfocado en seguridad y sostenibilidad en el sector.

Con una mirada estratégica sobre los desafíos nacionales y regionales en relación con la Antártica, la gestión de riesgos ante desastres en la Región de Magallanes y la experiencia en transporte de carga de proyectos, este lunes 8 de septiembre se realizó la tercera versión del seminario “Seguridad y Sostenibilidad en el Rubro Marítimo Portuario”.

Organizado por el comité Magallanes Puerto Sostenible, que reúne a quince empresas del rubro lideradas por la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL), la instancia fue un espacio de aprendizaje y reflexión para promover operaciones portuarias más sostenibles y con altos estándares de seguridad.

“Lo que queremos es tener un espacio de discusión y análisis sobre temas que son importantes de cara a la sostenibilidad. Estamos desarrollando comunidad y en ese aprendizaje se abordaron temas que son del mayor interés”, explica Miguel Palma, Presidente de Magallanes Puerto Sostenible y Gerente General de la EPAUSTRAL.

En esta edición 2025, realizada en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas ante cerca de 120 asistentes, el ejecutivo participó en un conversatorio sobre transporte de carga de proyectos desde una perspectiva operacional y de gestión de riesgos, junto a representantes de cuatro empresas clave en la operación: Sergio Vergara (Ian Taylor), Cristóbal Kulczewski (Tabsa), Diego Muñoz (Ulog) y Miguel Palacios (Ultraport).

“Tuvimos una conversación de qué es lo que aprendimos y cómo fue la experiencia de la descarga y movimiento de aerogeneradores. Es una antesala a menor escala para ver qué tipo de servicios tenemos en el puerto, cómo interactúan los operadores, qué cosas tenemos que mejorar y aprender y en qué cosas somos fuerte para posicionarnos y dar servicios a esta carga de proyectos”, comentó Palma.

Por otro lado, Simón Fernández, oficial de la Marina e investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de Chile, abordó los retos que enfrenta el país y Magallanes en la conexión de nuestro país con la Antártica, donde detalló que su presentación buscaba “dar a conocer las características actuales de Punta Arenas y Puerto Williams como puertas de entrada a la Antártica y los proyectos de inversión que se están desarrollando para consolidarnos como una potencia antártica”.

También estuvieron Juan Carlos Andrades, director regional de Senapred, y Rodrigo Santana, subgerente Zonal Austral del IST, quienes dialogaron con los asistentes sobre planes de gestión de riesgos ante desastres. “En Chile tenemos una normativa potente y completa en términos de exigir que este instrumento sea implementado en todos los niveles”, detalló Santana.