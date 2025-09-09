Fragata «Almirante Blanco» llega a Punta Arenas para realizar entrenamientos en aguas australes

Desde este fin de semana, la silueta de la Fragata “Almirante Blanco” (FF-15) se suma al paisaje de la capital austral, siendo apreciable desde distintos puntos de la ciudad. La unidad de la Escuadra Nacional recaló en Punta Arenas con el propósito de iniciar un nuevo periodo de entrenamiento en el exigente teatro de operaciones austral.

Construida en Países Bajos e incorporada a la Armada de Chile en diciembre de 2005, en el marco del proyecto “Puente II”, esta fragata es la quinta en llevar el nombre del primer Presidente de la República, Vicealmirante Manuel Blanco Encalada, destacado marino, militar y diplomático.

Entre sus principales capacidades se cuentan el combate de superficie con misiles transhorizonte, operaciones de abordaje y registro de buques, además de apoyo en situaciones de catástrofes naturales.

Durante los próximos días, se espera el arribo de otras unidades de la Escuadra Nacional al teatro de operaciones austral, con el propósito de ejecutar un periodo de entrenamiento conjunto. Estos medios de combate oceánico y apoyo logístico cuentan con la capacidad de desplegarse por prolongados periodos, contribuyendo a la defensa y resguardo de la soberanía, al control de la zona económica exclusiva y a la seguridad de las líneas de comunicación marítima, además de estar disponibles para brindar apoyo a la comunidad cuando sea requerido.