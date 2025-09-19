Candidatos a Diputados (as) por la región de Magallanes, Distrito 28
SERVEL dió a conocer los nombres de todos los candidatos a Diputado (a) en la región de Magallanes para la elección de domingo 16 de noviembre próximo.
DISTRITO 28 (tres escaños)
Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine
Alejandro Riquelme Ducci (REP.), Cambio por Chile
Juan José Srdanovic Arcos (IND. REP.), Cambio por Chile
Javiera Cristina Calvo Rifo (PSC), Cambio por Chile
Ramón Alberto Aguilar Tobar (PNL), Cambio por Chile
Ricardo Hernández Cremaschi (Evópoli), Chile Grande y Unido
Jenniffer Rojas Garcia (RN), Chile Grande y Unido
Graciela Andrade Pacheco (IND. UDI), Chile Grande y Unido
Christian Matheson Villán (IND. UDI), Chile Grande y Unido
Abel Alejandro Fernández Traipe (PDG), Partido de la Gente
Alejandra Elizabeth Toro Abello (PDG), Partido de la Gente
Roberto Sahr Domian (PDG), Partido de la Gente
Javiera Morales Alvarado (FA), Unidad por Chile
Verónica Noelia Aguilar Martínez (IND. PR), Unidad por Chile
Ivania Paz Salinas Villanueva (PC), Unidad por Chile
Pablo Andrés Bussenius Cornejo (PS), Unidad por Chile
Rodrigo Utz Contreras (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Thomas Lorca Almonacid (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Rosa Garay Matamala (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas.