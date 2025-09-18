Operativo intersectorial refuerza fiscalizaciones en recintos de celebración por Fiestas Patrias en Punta Arenas

En el marco del Programa Tolerancia Cero, SENDA junto a Carabineros, efectuó ayer 137 controles de alcotest y narcotest, detectando un caso positivo por consumo de cocaína.

Punta Arenas.- En el marco del Plan “18 Seguro”, durante la noche de ayer se llevó a cabo un operativo intersectorial de fiscalización en diversos recintos de celebración de la comuna de Punta Arenas, con el propósito de resguardar la seguridad de la ciudadanía y promover un ambiente de celebración responsable durante estas Fiestas Patrias.

Los operativos, coordinados entre las policías y el Ministerio de Seguridad Pública, con la participación de diversos servicios públicos y el apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas, tuvieron como eje central el fomento del autocuidado ciudadano, la gestión de riesgos y la atención oportuna de emergencias. En este marco de fiscalización, Carabineros efectuó varios controles de identidad, y de cumplimiento de la Ley de Alcoholes. Asimismo, se incorporaron acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, lideradas por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género; labores de control migratorio en la región a cargo de la Policía de Investigaciones; y fiscalizaciones de acatamiento de la normativa vigente por parte de otros servicios públicos y seguridad municipal.

El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, explicó: “El mandato que tenemos como gobierno es que exista un Estado presente para el resguardo de todas las familias, las vecinas y vecinos de nuestra región de Magallanes. Nos hemos encontrado fiscalizando las diversas fondas y fiestas al interior de la comuna de Punta Arenas, pero esto también se está replicando en las otras provincias. Necesitamos que la gente esté en el resguardo y que estén todos los documentos en regla para poder tener un buen funcionamiento de cada una de estas celebraciones. Vamos a seguir trabajando durante todo el fin de semana largo para que podamos llegar hasta el final sin novedades, con el mayor resguardo posible, por un 18 seguro”.

Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, destacó: “En el marco de los compromisos asumidos desde la Seremi de Seguridad Pública, nos encontramos realizando distintas fiscalizaciones intersectoriales en lugares donde se desarrollan eventos masivos. Hoy día trabajamos en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, SERNAC, la Seremi de la Mujer y también el Seremi de Gobierno, llevando mensajes preventivos y de autocuidado a cada una de las personas que asisten a estos lugares. Nuestro compromiso es que las personas celebren, pero que lo hagan con un sentido de responsabilidad”.

En tanto, el Subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Inmigraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, señaló: “Estamos realizando una fiscalización en conjunto con los demás servicios públicos y autoridades de la región, en atención a estas celebraciones de Fiestas Patrias. Como PDI estamos fiscalizando la situación migratoria de los extranjeros en el territorio nacional, apoyando así la seguridad de la realización de estas celebraciones. En este momento estamos fiscalizando el sector donde se desarrollan las fondas, atendiendo la gran afluencia de público, en coordinación con Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, SERNAC, la Seremi de la Mujer, el Seremi de Seguridad y el Seremi de Gobierno. De esta manera, todas las instituciones colaboramos de manera conjunta para resguardar la tranquilidad de la comunidad”.

Cabe destacar que, en el marco del Programa Tolerancia Cero, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en coordinación con Carabineros, efectuó ayer 137 controles de alcotest y narcotest, detectando un caso positivo por consumo de cocaína.

Las fiscalizaciones continuarán desarrollándose durante todo el fin de semana largo en la región, con el fin de reforzar la seguridad, promover la prevención y garantizar que las familias de Magallanes celebren estas Fiestas Patrias en un ambiente protegido y de sana convivencia.