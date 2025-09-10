Casi $ 30.000 de diferencia en una «canasta dieciochera» detectó el SERNAC

La canasta, que incluye una serie de productos altamente demandados para hacer el asado, tuvo un precio mínimo de $28.636 y un máximo de $58.572.

● Las carnes representan hasta el 60% del gasto total de la “Canasta Dieciochera”.

● La longaniza parrillera sigue siendo el producto con mayor variación, donde el SERNAC detectó diferencias de $5.761 entre el precio más alto y más bajo en los supermercados del país.

● En el caso de las bebidas gaseosas, las diferencias alcanzan hasta $1.500 por formato de 2 Y 3 litros entre diferentes cadenas.

● Para ayudar a cotizar y obtener un mejor rendimiento al presupuesto familiar, el SERNAC lanzó un “Cotizador de Fiestas Patrias”, herramienta que está disponible en la página web de SERNAC.

A días de la celebración de Fiestas Patrias, y con el objetivo de ayudar a las familias a obtener un mejor rendimiento al presupuesto, el SERNAC lanzó un “Cotizador Fiestas Patrias”, herramienta que permitió establecer diferencias de hasta casi $30 mil en una “Canasta Dieciochera”.

Esta herramienta, disponible en la página web de SERNAC, incluye cerca de 174 mil precios de diversos supermercados y establecimientos comerciales a nivel nacional, con especial énfasis en productos de alta demanda para estas fechas. Respecto al año anterior, logramos recaudar un 12,6% más de precios.

Este cotizador consideró información de 98 productos únicos de un total de 33 cadenas de retail, con presencia en 177 comunas, de 16 regiones del país. Considera carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas, postres, empanadas, entre otros productos.

Esta herramienta permite a las personas cotizar en forma georeferenciada, es decir, en los locales de las comunas en que viven.

El Director del SERNAC, Andrés Herrera, recalcó que «las carnes y bebidas concentran la mayor parte del presupuesto dieciochero, por lo que comparar precios en estos productos puede significar ahorros importantes para una familia promedio».

DIFERENCIAS EN CARNES

Al analizar por productos con mayores diferencias, el kilo de longaniza parrillera fue uno de los que presentó la mayor diferencia, cuyo precio más barato fue de $2.933, mientras que el más caro alcanzó los $8.694, esto es, una diferencia de $5.761 o un 196%.

En el caso del kilo de costillar de cerdo, el valor más barato alcanzó los $5.535, y el más caro $11.268. Es decir, una diferencia de $5.733 o un 103%.

Por su parte, el kilo de asado carnicero tuvo un valor mínimo de $6.468 y el más caro $11.508. Esto es, una diferencia de $5.040 o un 78%.

El kilo de pechuga de pollo también registró importantes diferencias. El precio mínimo fue de $4.290, mientras que el más caro alcanzó $7.990. Una diferencia de $3.700 o un 86%.

DIFERENCIAS EN BEBIDAS Y CERVEZAS

En el caso de las bebidas, se detectaron variaciones menores, pero igualmente importantes.

Por ejemplo, la bebida Cola-Cola con azúcar, de 2-3L, más barata se encontró a un precio de $2.490 y a un máximo de $3.990. Esto es, una diferencia de $1.500 (60%)

En el caso de la cerveza nacional, al calcular el precio por litro, la más barata se encontró a un precio de $1.690, mientras que la más cara a $2.890. Esto es, $1.200 (71%)

CANASTA DIECIOCHERA PARA 4 PERSONAS

Para elaborar una “Canasta Dieciochera”, el SERNAC calculó el costo de carnes y bebidas para una familia de 4 personas, considerando un consumo promedio de 300 gramos de carne por persona.

Productos seleccionados:

● Asado carnicero: 1,2 Kg

● Costillar de cerdo: 1,2 Kg

● Pechuga de pollo: 1,2 Kg

● Longaniza parrillera: 0,7 Kg

● Bebida gaseosa: 4 Litros

● Cerveza: 2 Litros

Al revisar los precios, la opción más económica fue de $28.636, mientras que la alternativa más cara llegó a $58.572. Es decir, una diferencia de $29.936. Es decir, una diferencia entre opción más cara y más barata: $29.936.

RECOMENDACIONES DEL SERNAC

Ante las significativas diferencias detectadas, el SERNAC recomienda:

Para ahorrar en carnes:

● Comparar entre al menos 3 establecimientos: Las diferencias pueden superar los $5.000 por kilo.

● Considerar carnicerías locales: Suelen tener precios hasta 15% más bajos.

● Comprar cortes alternativos: Plateada o punta ganso pueden reemplazar cortes más caros.

● Aprovechar ofertas por volumen: Compras sobre 2 kg suelen tener mejores precios.

Para ahorrar en bebidas:

● Preferir formatos grandes: Envases de 3 litros tienen mejor precio por litro.

● Considerar marcas alternativas: Pueden significar ahorros de 25%.

● Comprar con anticipación: Evitar alzas de última hora.

¡IMPORTANTE!

Defina un presupuesto: Las familias deben establecer un monto máximo para evitar endeudamiento excesivo.

Exija su boleta: Fundamental para hacer valer sus derechos ante cualquier problema.

Compre con anticipación: Evite aglomeraciones y alzas de última hora en supermercados.

Refrigere adecuadamente: Mantenga las carnes en condiciones óptimas hasta su consumo.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El Director del SERNAC, Andrés Herrera, recordó a las y los consumidores que tienen una serie de derechos, los cuales están establecidos en la Ley del Consumidor, principalmente a conocer los precios de los productos.

Además:

● A recibir productos de calidad.

● Que se respeten los precios informados.

● Que se cumpla lo ofrecido y prometido.

● Que los productos no arriesguen su seguridad

EL ASADO DEL 18: LA GUÍA DEL PARRILLERO

Adicionalmente al cotizador, y con el objetivo de ayudar al encargado o encargada del “Asado Dieciochero”, el SERNAC elaboró una guía que considera una serie de consejos prácticos para reconocer, comprar y asar la mejor carne en estas Fiestas Patrias.

Esta guía permite tomar mejores decisiones de consumo, por cuanto entrega recomendaciones relativas al equilibrio necesario entre la calidad de los productos y el cuidado del presupuesto.

Para acceder al completo detalle de esta guía, se puede hacer directamente a través del sitio web de SERNAC, donde también se puede encontrar un especial de Fiestas Patrias con mayor información al respecto.