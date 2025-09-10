SAG Magallanes invita a charla sobre Anemia Infecciosa Equina (AIE)

Actividad gratuita y abierta a dueños/as y tenedores/as de equinos

Punta Arenas, 09 de septiembre de 2025.- El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes invita a propietarios/as y tenedores/as de caballos, así como a socios/as de clubes ecuestres y participantes de jineteadas, rodeos, carreras a la chilena y enduros ecuestres, a participar en una charla informativa sobre Anemia Infecciosa Equina, que se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes 0309, Punta Arenas.

Durante la jornada se abordarán los principales aspectos de esta enfermedad, presente en la vecina Región de Aysén, pero que a la fecha no registra casos positivos en Magallanes. La actividad tiene como propósito entregar herramientas de prevención, poniendo especial énfasis en las medidas sanitarias orientadas a disminuir el riesgo de ingreso y diseminación de la enfermedad en la región.

La instancia reviste particular importancia en el marco de las próximas Fiestas Patrias, ocasión en que se desarrollan diversas actividades ecuestres que concentran gran cantidad de animales, lo que incrementa la necesidad de reforzar las medidas de control y resguardo sanitario.

Asimismo, se expondrán contenidos relativos al Formulario de Movimiento Animal (FMA) y a la Declaración de Existencia Animal (DEA), instrumentos normativos esenciales para el control y la trazabilidad pecuaria, cuya correcta aplicación resulta clave en caso de eventuales emergencias sanitarias.

De igual modo, se tratará la implementación de la próxima resolución que aborda la prevención y control de la enfermedad y las responsabilidades de los tenedores de equinos en acciones vinculadas a la identificación y registro de caballares mediante microchip, herramienta que permite fortalecer la trazabilidad y el control sanitario de la especie. Finalmente, se entregarán orientaciones a los/as propietarios/as respecto del manejo responsable de sus animales.

Cabe destacar que esta iniciativa, junto con contribuir al fortalecimiento de la sanidad animal en la región, constituye un paso significativo en el trabajo colaborativo destinado a enfrentar la problemática de los caballares en la vía pública.