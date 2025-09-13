Chubascos débiles y vientos normales hasta 80 kmh se pronostican hoy en Magallanes

El pronostico publico elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, pronostica para mañana sábado 13 de septiembre, chubascos débiles para las Comunas de Punta Arenas, Natales, San Gregorio y Timaukel, además de viento débil a normal para las Comunas de Porvenir, Natales, Torres del Paine, Cabo de Hornos y Timaukel con intensidades de entre 40 a 60 km/h y viento normal para las Comunas de Punta Arenas y Laguna Blanca con intensidades de entre 50 a 80 km/h.







Las temperaturas mínimas bordearan entre los 2° y 5°C y las temperaturas máximas bordearan entre los 11° y 13°C.







Probabilidad de escarcha: NULA