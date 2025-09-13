Juntas de Vecinos y organizaciones ciudadanas del Sector norte de Punta Arenas reclaman iluminación de Ruta 9 Norte

Las comunidades del sector norte lamentan profundamente el trágico accidente ocurrido

durante la jornada de hoy, viernes 12 de septiembre, en la Ruta 9 Norte, donde el joven

cabo del Ejército de Chile perdió la vida tras ser impactado por un camión. Cabe mencionar

que él no ha sido la única víctima de la inseguridad vial de nuestro sector.

Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, compañeros, amigos y a la V División

del Ejército de Chile, en este dolor inmenso, deseándoles que puedan encontrar consuelo

en medio de este dolor irreparable.



Este triste hecho nos golpea a todos y vuelve a recordarnos una realidad que como

comunidad venimos advirtiendo hace años, mientras que por parte de nuestras autoridades

solo hemos escuchado constantes promesas y anuncios de que la solución” ya se acerca”:

la urgente necesidad de electrificar y mejorar las condiciones de seguridad en la ruta

9 norte que conecta con el Aeropuerto de Punta Arenas.



El sector norte de Punta Arenas no nació únicamente como una zona industrial: nació del

esfuerzo de familias que, pese al aislamiento y el olvido, decidieron construir aquí sus

hogares y su vida. Hoy somos parte viva de esta comuna, con niños que crecen, vecinos

que trabajan y comunidades que siguen apostando por este lugar.



Asimismo, queremos destacar que en este sector habita también una importante cantidad

de personas mayores, quienes enfrentan a diario las dificultades derivadas de la

precariedad del transporte público. Esta carencia los obliga, en muchos casos, a

desplazarse caminando por la ruta, exponiéndose así a un alto riesgo para su integridad

física y, como tristemente ha quedado demostrado, incluso para su propia vida.

Sabemos que existen planes para proyectar nuevas empresas y el desarrollo de grandes

industrias, como lo es el hidrógeno verde, pero advertimos que se está dejando de lado la

creación de condiciones básicas que permitan a las personas vivir de forma segura y

armoniosa en medio de ese progreso, garantizando a todas ellas y sus familias el poder

transitar, estudiar, trabajar y volver a casa sanos y con vida.



No nos oponemos al desarrollo; sin embargo, reiteramos que este no puede construirse a

costa del olvido y el abandono de quienes, con nuestro trabajo y compromiso, hemos hecho

de la entrada norte de Punta Arenas un lugar para vivir, crecer y hacer comunidad.

Exigimos con urgencia acciones concretas, antes de que más vidas se sigan

perdiendo o, peor aún, antes que se vea obligada nuestra gente a migrar a otros

sectores en busca de mejores de mejores condiciones de vida.



Junta de Vecinos/as Loteo Vrsalovic

Vecinas/os de Pampa Alegre

Junta de Vecinos/as Loteo Varillas

Agrupación de Vecinos/as de Calafate

Agrupación de Vecinos/as de Ojo Bueno

Junta de Vecinos/as de Barranco

Amarillo

Junta de Vecinos/as de Rio Seco

Agrupación de Mujeres “caminando

hacia el futuro”

Agrupación de Vecinos/as Robledal