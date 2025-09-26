Colegio Francés aprende sobre energía con charla de EDELMAG

Con el objetivo de que los alumnos del Colegio Francés aprendan sobre la generación de energía y sobre las diferentes medidas de ahorro de electricidad en sus hogares, es que el equipo de Desarrollo de Proyectos de EDELMAG visitó a los terceros básicos del establecimiento educacional para realizar una charla sobre la temática.

La exposición estuvo a cargo de Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la empresa y, como ya es tradición, contó con la participación de “Edelman” quien compartió y se fotografió con los estudiantes presentes.

“Estuvimos hablando de energía renovable, transición energética y sobre nuestra campaña de recolección de pilas. Fue una muy buena conversación, los chicos estaban muy bien informados y esto reafirma que las nuevas generaciones tienen más consciencia sobre el cuidado del medio ambiente” declaró Alfsen.

Por su parte, María Paz Gómez, profesora del establecimiento, destacó y agradeció la visita, comentando que “fue una muy buena instancia porque los niños se vieron interesados en la charla y disfrutaron mucho de Edelman. Pudieron aprender de energías renovables y sobre la recolección de pilas en desuso y qué hacer con ellas”.

Esta actividad no solo permitió a los estudiantes del Colegio Francés adquirir conocimientos valiosos sobre energía y sostenibilidad, sino que también los inspiró a ser más conscientes de su impacto ambiental en el día a día.

La visita de EDELMAG refuerza la importancia de la educación en temas energéticos, sobre todo en un contexto en que la transición hacia fuentes renovables se vuelve cada vez más relevante.