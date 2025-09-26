Detienen en Punta Arenas a imputado por serie de robos con intimidación tras operativo de Carabineros

Punta Arenas. Durante la tarde de este jueves 25 de septiembre, Carabineros de la Sección O.S.9 Magallanes, en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, concretó la detención de un hombre adulto de nacionalidad chilena vinculado a una serie de robos con intimidación registrados en la capital regional durante los meses de abril, mayo y junio de 2025.

La investigación permitió obtener una orden de detención contra el imputado, la cual fue materializada durante la jornada del miércoles en la intersección de las calles República y Chiloé.

En paralelo, y tras nuevas diligencias, el Ministerio Público autorizó un allanamiento en un domicilio del sector de Río Seco, operativo que se ejecutó con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) Magallanes. En el lugar se incautaron diversas especies que vinculan directamente al detenido con los delitos investigados.

El sujeto, identificado como A.Y.S.S., fue puesto a disposición de la Fiscalía Local de Punta Arenas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer la totalidad de los hechos en los que estaría involucrado.