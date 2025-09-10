Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprueba licitación del 50% de cuotas industriales de pesquerías pelágicas

Ante la aprobación en la comisión de pesca de la cámara de diputados en la que se aprobó las licitaciones del 50% de las cuotas industriales de las pesquerías pelagicas, Hernán Cortés, vocero de la Alianza Nacional por las Defensa de la Pesca Artesanal y presidente de CONDEPP señaló: “la aprobación del 50% de las licitaciones de las pesquerías pelágicas asegura la creación de la Plataforma Social para los miles de pescadores artesanales. Se ha hecho justicia con nuestro sector y nos da certezas en seguridad social. Financiamiento con los mismos recursos del mar que son de todos los chilenos. “

“Hoy es un día histórico para la pesca artesanal de Chile, la comisión de pesca de la Cámara ha aprobado la plataforma social para la pesca artesanal, no sólo en papel, sino también asegurando su financiamiento a partir de un porcentaje de la recaudación que se obtendrá a través las licencias de pesca industrial, han sido años de lucha, de sufrimiento, pero también de esperanza para pescadores y nuestras familias. Este es un logro que dedicamos a todos aquellos que no podrán ver este sueño, que aún tiene un largo camino para verse hecho realidad.” Cerró el dirigente.