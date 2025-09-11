Estudiantes del Colegio Sagrada Familia participaron en charla sobre Reforma de Pensiones 2025

En el salón de la Caja de Compensación Los Andes de Punta Arenas se llevó a cabo este miércoles una charla formativa sobre el sistema previsional y la Reforma de Pensiones 2025, dirigida a estudiantes de enseñanza media del Colegio INSAFA – Sagrada Familia.

Más de 40 alumnas, junto a sus supervisores y profesores, participaron en esta jornada de capacitación cuyo objetivo fue acercar a los jóvenes al conocimiento del sistema de seguridad social en Chile. Durante la exposición se abordaron temas como los mecanismos de capitalización, fondos, cotizaciones previsionales, retenciones y normas vigentes, además de la importancia del ahorro para el futuro laboral y pensional.

La actividad fue posible gracias al apoyo de la Caja de Compensación Los Andes, y fue organizada por MTC Group en conjunto con el Ministerio de Previsión Social del Gobierno de Chile.

Testimonios de las alumnas

Las estudiantes valoraron la instancia de aprendizaje y destacaron su utilidad práctica:

• “Fue una experiencia muy útil porque nos enseñaron cosas que no sabíamos sobre cómo funciona el sistema de pensiones”, comentó una alumna.

• “Me parece importante aprender ahora, antes de entrar al mundo laboral, para no cometer errores y estar mejor preparadas”, señaló otra participante.

• “Nunca nos habían explicado tan claro lo que significa cotizar y ahorrar para la jubilación”, agregó una de las asistentes.

Segunda jornada en Punta Arenas

Cabe destacar que esta es la segunda charla realizada en la ciudad en septiembre. La primera tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, en dependencias de la misma Caja de Compensación, y estuvo dirigida a 30 estudiantes de enseñanza media de los colegios INSUCO y Centro de Estudios Patagonia.

Estas instancias buscan fomentar la educación previsional entre los jóvenes de la región, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar de manera informada su futuro laboral.