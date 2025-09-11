ANDIME quiere tener el centro recreativo más austral del país para sus asociados

Con el apoyo del ministerio de Bienes Nacionales y mediante una concesión de uso gratuito que deberá ser aprobada por el Gobierno Regional, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, pretende beneficiar un universo de mil quinientas personas mediante la cultura, el deporte, la recreación y el adecuado uso del tiempo libre.

La directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, encabezada por su presidente Oscar Muñoz, postula a la concesión de uso gratuito de un lote fiscal de una hectárea (LT 10) ubicado en el área de río San Juan para levantar un centro recreacional y de bienestar. El dirigente señaló que la iniciativa se concretó tras una reciente visita al sector donde pudo registrar los antecedentes necesarios para dar curso al trámite.

“Queremos mejorar la calidad de vida, mitigar el estrés laboral, fortalecer la cohesión gremial y fomentar el autocuidado de nuestra colectividad que hoy alcanza a setenta y cinco personas. A nivel nacional somos más de dos mil y con esta iniciativa podríamos cubrir la totalidad del territorio con centros turísticos”.

“Este tipo de instalaciones contribuyen a mejorar en gran manera el ambiente laboral. Por eso esperamos optar a un lugar para las familias de la asociación y también de otras instituciones relacionadas tales como la Superintendencia de Educación y el Servicio Local de Educación Pública, SLEP. Si lo logramos podríamos beneficiar, pensando la posibilidad de constituir una confederación, a un universo de casi mil quinientas personas de Magallanes con acciones que fomentarán la cultura, el deporte, la recreación y el adecuado uso de su tiempo libre y el de sus grupos familiares”.

El secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, dijo que “estamos facilitando la opción a ejecutar nuevos proyectos sociales en el área de rio San Juan. Se trata de un lote que recuperamos recientemente y pudimos mostrarlo a la directiva regional de Andime, organización que a nivel nacional lleva cincuenta y seis años velando por el trabajo decente y la estabilidad laboral de un sector clave en las políticas públicas”.

En detalle, la organización pretende construir un espacio multifuncional con instalaciones al aire libre, juegos infantiles y zonas de esparcimiento con ambiente inclusivo. Asimismo, se contempla la construcción de una casa central techada y apta para realizar talleres, capacitaciones, reuniones y celebraciones de manera permanente.