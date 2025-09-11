Una mujer fallecida y un herido grave deja incendio en la población Manuel Chaparro

Un trágico incendio registrado la madrugada de este jueves 11 de septiembre en la población Manuel Chaparro, en Punta Arenas, dejó como saldo una persona fallecida y otra con graves lesiones. El siniestro se produjo cerca de las 6 horas en un inmueble ubicado en calle Jerónimo Alderete.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, en el lugar fue encontrada sin vida una mujer de aproximadamente 45 años, mientras que otra persona resultó con quemaduras en al menos el 50% de su cuerpo, siendo trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabajó en el sitio del suceso, estableciendo en primera instancia que el fuego se habría originado en el sector de la cocina del inmueble.

Cabe señalar que la propiedad afectada estaba compuesta por tres viviendas conectadas internamente, aunque las víctimas residían en una de las dependencias interiores. El capitán Alberto Muñoz Muena, oficial de Carabineros, confirmó que las indagaciones continúan para esclarecer con exactitud las causas del siniestro.