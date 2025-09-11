Últimos días de inscripción para la competencia de Autos Locos en Porvenir

Inscripciones abiertas hasta el viernes 12 de septiembre.

El encargado de la Oficina Municipal de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Porvenir, Claudio Díaz, informó que ya se encuentra en la etapa final el proceso de inscripción para la esperada competencia de Autos Locos en Porvenir, la cual cierra el próximo viernes 12 de septiembre.

Hasta ahora, la convocatoria ha tenido una respuesta muy positiva, con un número considerable de corredores ya inscritos.

Delegaciones participantes

Díaz destacó que, además de los competidores locales, han confirmado su participación corredores de Tolhuin y Puerto Natales, mientras que aún se espera la confirmación de participantes desde Ushuaia, lo que añadiría mayor atractivo a la jornada.

Categorías de competencia

El evento contará con dos modalidades principales:

Categoría Tradicional con Performance: en la que los autos, además de competir, deberán estar creativamente diseñados y presentados.

Categoría de Velocidad: enfocada exclusivamente en la rapidez de los vehículos durante el recorrido.

Detalles del evento

La competencia se llevará a cabo este domingo a las 14:00 horas en la calle Carlos Wood de Porvenir, donde se instalará el circuito.

“Estamos muy contentos por la respuesta de la comunidad y confiamos en que el clima nos acompañe para que sea una verdadera fiesta”, expresó Claudio Díaz, quien resaltó el entusiasmo con que se vive esta actividad cada año.

Con la presencia de corredores de distintas ciudades, el evento busca consolidarse como una tradición deportiva y recreativa que combina creatividad, destreza y espíritu comunitario.