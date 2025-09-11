Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias en Cerro Sombrero

El miércoles 10 de septiembre de 2025, con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto; la alcaldesa de la comuna de Primavera, Karina Fernández Marín; concejales y autoridades militares y civiles, se llevó a cabo en Cerro Sombrero el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración de las Fiestas Patrias 2025. En representación del jefe del Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, el Mayor Marcelo Flores Molina saludó oficialmente a las autoridades presentes.

La ceremonia comenzó con el tradicional esquinazo, presentado por el Taller de Cueca Municipal, para luego dar paso al encajonamiento de la Banda Instrumental del Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, que marcó el paso de las distintas delegaciones frente a las autoridades. Entre los participantes se contaron el Jardín Infantil Pastorcitos, la Escuela Cerro Sombrero, la agrupación folclórica Renacer Campesino, Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias de ENAP Isla.

El evento finalizó con un compartir dieciochero en el SUM de la Escuela de Cerro Sombrero, donde el grupo regional “Renacer del Pago” animó a los asistentes al ritmo de cuecas y chamamé. Los vecinos disfrutaron además de tradicionales empanadas y anticuchos, en un ambiente que destacó la tradición, la cultura y el sentido de comunidad.

La alcaldesa Karina Fernández Marín expresó su orgullo por la participación de la comunidad en esta tradicional celebración y destacó la importancia de mantener vivas nuestras costumbres, cultura y sentido de unidad, señalando que “estas festividades son una oportunidad para fortalecer los lazos entre vecinos y transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras tradiciones patrias”.