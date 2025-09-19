Concurrida Ceremonia conmemorativa del 18 de Septiembre en Punta Arenas

Con compromiso y valoración a nuestras tradiciones nacionales, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al Gobernador Regional Jorge Flies y autoridades militares, encabezó el tradicional desfile cívico-militar en honor a las Glorias del @ejercito_chile , realizado en la Plaza Muñoz Gamero en Punta Arenas, en el marco de nuestras Fiestas Patrias.

Una ceremonia llena de identidad, donde confluyeron autoridades civiles, militares y eclesiásticas para rendir homenaje a quienes han forjado la historia de nuestra patria.

Se reconoció a soldados destacados por su entrega ejemplar, se vivió el tradicional esquinazo lleno de chilenidad, y finalmente, fuimos testigos de una impecable parada militar que fue disfrutada por todos los presentes.