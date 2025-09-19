SAG refuerza llamado a prevenir la anemia infecciosa equina en Fiestas Patrias

La enfermedad viral, que no tiene cura, vacuna ni tratamiento, afecta exclusivamente a caballos, yeguas, burros y mulas.

El SAG mantiene cuarentenas activas en siete regiones y entrega recomendaciones para evitar su propagación.

En estas Fiestas Patrias, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, hace un llamado a las personas propietarias de caballos a proteger la salud de sus animales frente a la anemia infecciosa equina (AIE), una enfermedad que puede afectarlos gravemente. La institución recomienda no compartir agujas, jeringas ni otros elementos cortopunzantes y desinfectar cuidadosamente todos los equipos e instrumentos utilizados, ya que podrían estar contaminados con sangre de equinos infectados, principal vía de transmisión de la enfermedad.

El director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, explica que “en esta época aumenta considerablemente el uso de caballos en actividades propias del mes de la patria, por lo que nuestro llamado es a la responsabilidad de los propietarios y propietarias de estos animales. Es fundamental que adopten todas las medidas preventivas para protegerlos de la anemia infecciosa equina, una enfermedad viral que no tiene cura, vacuna ni tratamiento, y que puede poner en riesgo la vida de los ejemplares y la sanidad equina del país. La única forma de enfrentarla es mediante la prevención, siguiendo estrictamente las indicaciones que entrega el SAG”.

La anemia infecciosa equina es una enfermedad viral grave que afecta exclusivamente a caballos, yeguas, burros y mulas, sin riesgo para los seres humanos ni otras especies animales. Sus síntomas más comunes son fiebre, anemia (cansancio extremo, palidez de piel y mucosas) y edema (hinchazón) en extremidades y pecho.

Sin embargo, muchos equinos pueden no mostrar signos evidentes o presentarlos de forma muy leve y fácilmente confundible con otras enfermedades o lesiones, lo que dificulta su detección. Estos animales portadores del virus pueden transmitir la enfermedad sin que se perciba, aumentando significativamente el riesgo de contagio para otros equinos.

El SAG recuerda también la importancia de trasladar siempre a los animales con el Formulario de Movimiento Animal emitido por el Servicio. La prevención es clave para proteger a los equinos y evitar la propagación de esta enfermedad en el país.

Ante la detección de síntomas compatibles con la enfermedad, sospecha o conocimiento de ingreso ilegal de animales o la realización de prácticas clínicas irregulares que puedan propagar el virus, el SAG llama a dar aviso de inmediato a través de sus oficinas regionales, o escribiendo al correo contacto.magallanes@sag.gob.cl.