Hospital Clínico Magallanes recuerda Día Internacional del Alzeimer

La demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque la edad es un factor de riesgo, existen acciones que ayudan a reducir la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo: mantener una vida activa, realizar ejercicio físico, llevar una dieta saludable, no fumar, evitar el consumo nocivo de alcohol y controlar factores como la presión arterial, el colesterol y la glicemia.

Hoy recordamos que, si bien no existe un tratamiento que detenga el avance del Alzheimer, sí es posible favorecer la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad y de quienes los cuidan.

Actividades físicas, interacciones sociales y estímulos cognitivos son herramientas que ayudan a preservar el bienestar y a mantener la autonomía el mayor tiempo posible.

Cuidemos la memoria, la salud y, sobre todo, la dignidad de las personas.