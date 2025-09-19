Hospital Clínico Magallanes recuerda Día Internacional del Alzeimer

Hospital Clínico Magallanes recuerda Día Internacional del Alzeimer

La demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque la edad es un factor de riesgo, existen acciones que ayudan a reducir la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo: mantener una vida activa, realizar ejercicio físico, llevar una dieta saludable, no fumar, evitar el consumo nocivo de alcohol y controlar factores como la presión arterial, el colesterol y la glicemia.

Hoy recordamos que, si bien no existe un tratamiento que detenga el avance del Alzheimer, sí es posible favorecer la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad y de quienes los cuidan.

Actividades físicas, interacciones sociales y estímulos cognitivos son herramientas que ayudan a preservar el bienestar y a mantener la autonomía el mayor tiempo posible.

???? Cuidemos la memoria, la salud y, sobre todo, la dignidad de las personas.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Parada Militar 2025 se efectuó ayer 18 de septiembre en Porvenir

Parada Militar 2025 se efectuó ayer 18 de septiembre en Porvenir

Concurrida Ceremonia conmemorativa del 18 de Septiembre en Punta Arenas

Concurrida Ceremonia conmemorativa del 18 de Septiembre en Punta Arenas