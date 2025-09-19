Parada Militar 2025 se efectuó ayer 18 de septiembre en Porvenir

La Parada Militar 2025 en Porvenir se realizó con un desfile cívico militar, autoridades y comunidad, celebrando las Glorias del Ejército. El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, dio el vamos al Destacamento Motorizado Nro. 11 Caupolicán para dar comienzo al tradicional desfile, que contó con una masiva concurrencia de público.

El Destacamento, al mando de su Comandante, Coronel José Melo, exhibió a sus distintas unidades de soldados, para continuar con el desfile cívico, donde se presentaron jardines infantiles, establecimientos escolares, agrupaciones de cueca, músicos y jinetes.