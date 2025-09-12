Convenio entre Registro Civil y Zona Franca permitirá entrega gratuita de cédulas a adultos mayores



Como parte de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de ZonAustral, orientado a brindar una experiencia integral a quienes visitan la Zona Franca de Punta Arenas —y de manera muy especial a las personas mayores—, esta mañana se suscribió un convenio de colaboración entre dicho centro comercial y el Servicio de Registro Civil e Identificación. El acuerdo tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas mayores de la región, consolidando espacios de inclusión y cercanía con la comunidad.

Esta herramienta permitirá que el Servicio de Registro Civil e Identificación realice atenciones extraordinarias en terreno cada día martes en horario de la tarde. Estas prestaciones incluirán, además, el financiamiento de cédulas de identidad para personas mayores, contribuyendo a la garantía de los derechos de este grupo de especial protección.

Este convenio fue formalizado en una ceremonia encabezada por la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; la Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez; el Subgerente de Negocios y Marketing de ZonAustral, Francisco Aliste Ugarte; y el Coordinador Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Nicolás Soto Cárdenas.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó la relevancia de este convenio, subrayando que el Servicio de Registro Civil e Identificación ha tenido como sello de su gestión acercar sus servicios a la comunidad, especialmente a las personas mayores que enfrentan más barreras de acceso: “Hoy estamos felices ya que gracias a la colaboración de Zona Austral podemos financiar las cédulas de identidad de las personas mayores de nuestra región, fortaleciendo el compromiso de garantizar derechos y derribar obstáculos de acceso para quienes más lo necesitan. Hitos como este son posibles gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, que nos permite avanzar hacia una sociedad más inclusiva y solidaria”. Asimismo, subrayó que la prestación de este beneficio es gracias a un trabajo que se viene realizando para fortalecer las distintas prestaciones que entrega el Servicio de Registro Civil, y que ha permitido la contratación de un equipo de atención en terreno que se despliega por el territorio de Magallanes.

En la oportunidad, Francisco Aliste Ugarte, Subgerente de Negocios y Marketing de ZonAustral, valoró el compromiso de Zona Austral de acercarse a la comunidad, y más allá de ser un lugar de compras, ser un espacio que permita a la gente encontrar diversos servicios y poder acercarla a otras instituciones: “La verdad es que siempre hemos hecho un trabajo bien colaborativo con el Registro Civil. Contamos con un tótem de autoatención del servicio acá en el Módulo Central hace mucho tiempo. Y este es un nuevo trabajo que estamos haciendo con ellos, donde acercamos un poco la atención a las personas que más lo necesitan, que de repente es un poco complicado para ellos acceder a algunos lugares o poder hacer algún trámite”.

Este esfuerzo de responsabilidad social empresarial lo tradujo en disponer de “un lugar de fácil acceso, donde van a poder venir a hacer sus trámites, enfocado principalmente en los adultos mayores, que podrán acceder a una atención especial acá y también con una cantidad de cédulas de identidad gratuitas para ellos”. Para ello, se habilitará un espacio de atención abierto a todo público los días martes en la tarde, a partir del 23 de septiembre, y allí todo usuario o usuaria que certifique su condición de adulto mayor, podrá sacar su cédula de identidad totalmente gratuita.

A través de este acuerdo, Lorena Bustamante, Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó el poner a disposición de las personas mayores importantes prestaciones en terreno como atenciones de cédulas de identidad, pasaportes y código de activación de Clave Única. Se mostró muy agradecida por esta colaboración, que les permite cumplir su misión de acercar este servicio a las y los usuarios, como un servicio que está presente en la vida de todas las personas. “Nuestro equipo de atención en el terreno se despliega permanentemente a hogares, a hospitales, para llegar a esas personas que tienen problemas de movilidad y no tienen la posibilidad de ir a la oficina. Y hoy día vamos a estar presentes aquí, efectivamente, cada semana, y no solamente con la atención. También vamos a realizar talleres, acercando información relevante a usuarias y usuarios de Zona Franca”, agregó.

Nicolás Soto, Coordinador de SENAMA, resaltó la importancia de este convenio del Registro Civil para las personas mayores de 60 años, al ser Zona Franca un espacio más abierto y accesible para que puedan realizar sus trámites. De hecho, subrayó que esta es una de las tantas actividades que ZonAustral realiza en beneficio de la tercera edad: “hace algunos meses que trabajan para llegar a obtener el sello de Buen Trato para las personas mayores, que no sólo incluye espacios más accesibles, sino también comprometerse y tener reglamentos para atención a este grupo etario sumando una serie de actividades”.



