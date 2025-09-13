“Como mamá agradezco al SernamEG el esfuerzo que hace con las mujeres”

“Como mamá agradezco al SernamEG el esfuerzo que hace con las mujeres”

Neisi Mora Rodríguez es una de las 145 beneficiadas con el Programa 4 a 7 en Magallanes que permite conciliar la vida laboral de las mujeres con el cuidado integral de sus hijos e hijas.
“Tengo dos años consecutivos en el programa y a mi hijo le fascina venir, lo ha disfrutado tanto él como yo, porque esto forma parte de salir de la rutina (…) Como mamá, agradezco a este país, al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, por el esfuerzo que hacen con las mujeres que estamos día a día al frente de una familia, y que muchas veces estamos solas”, aseguró Neisi Mora Rodríguez en el marco de la muestra folclórica de fiestas patrias que el Programa 4 a 7 del SernamEG presentó en la Escuela Patagonia de Punta Arenas.
Neisi es una de las 145 mujeres que son beneficiarias este año del Programa 4 a 7 en Magallanes, permitiéndole trabajar con la tranquilidad de contar con acompañamiento en las labores de cuidado durante la época escolar, y que además en esta escuela se extendió durante el período estival, lo que permitió apoyar a las mujeres en la conciliación de su vida laboral con el cuidado integral de sus hijas e hijos.
“Cuando no hay programa sufrimos, porque para nosotras es de primera necesidad. Yo recuerdo en enero, nos preguntamos desesperadas ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos en las vacaciones? Las que trabajamos y ganamos un sueldo mínimo, no podemos contratar a una niñera. ¡Es imposible! Entonces, ¿o pagamos la niñera o trabajamos o cuidamos a nuestros hijos? Y en menos de dos semanas, la tía Daniela nos ubica y nos dice ‘‘el Programa 4 a 7 del SernamEG se va a extender en periodo de vacaciones’. Quedamos fascinadas”, expresó Neisi.

En ese contexto, la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, detalló el objetivo de este programa: “como Servicio buscamos disminuir la principal barrera de acceso al trabajo remunerado, como lo es el cuidado de niños niñas y adolescentes, proveyendo cuidado integral y protegido, lo que les permite a las mujeres ingresar al mercado laboral, mantenerse, generar ingresos, y por lo tanto mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias”.

PROGRAMA 4 A 7
El Programa 4 a 7 está actualmente presente en las escuelas Patagonia, Juan Williams, Arturo Prat, Hernando de Magallanes y Pedro Sarmiento de Gamboa, todas en Punta Arenas, y cuenta con dos líneas de acción principales: la coordinación intersectorial para conectar a las mujeres con otros servicios de apoyo, y el cuidado integral de niñas y niños de 6 a 13 años.
De marzo a diciembre, el servicio se ofrece en horario vespertino, de 16:00 a 19:00 horas, coincidiendo con el término de la jornada escolar. Durante enero y febrero, en tanto, el programa funcionó en Escuela Patagonia de lunes a viernes, cubriendo toda la jornada y se espera que se replique el próximo año.
“Agradecemos la confianza que depositan las mujeres en el Servicio, que dejan el cuidado de niñeces a cargo de nuestros equipos, así como al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes que ejecuta el programa y facilita los establecimientos educacionales para su desarrollo”, señaló la directora regional, invitando a las mujeres responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes a sumarse a esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar su autonomía económica.
Para más información sobre el programa, las interesadas pueden visitar el sitio web www.sernameg.gob.cl, donde encontrarán los requisitos y la lista de establecimientos disponibles.

