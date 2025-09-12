Se declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Tierra del Fuego y comuna de San Gregorio por tormentas eléctricas

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Aviso A352 Probables tormentas eléctricas en las comunas de Primavera, Porvenir, Timaukel y San Gregorio. 13-09 13-09

En consideración a este antecedente, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPREDdeclara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Tierra del Fuego y comuna de San Gregorio por tormentas eléctricas,vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

SENAPRED recomienda a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.