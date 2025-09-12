Riña en la vía pública deja un herido y dos carabineros lesionados en Punta Arenas

La noche de este jueves 11 de septiembre, pasadas las 23 horas, Carabineros acudió hasta la intersección de Avenida España con Federico Errázuriz, en Punta Arenas, tras una alerta de la Central de Comunicaciones y del sistema de cámaras municipales por una riña en la vía pública.

En el lugar, los funcionarios constataron la presencia de un hombre adulto con sangrado activo en una de sus manos, quien se negó inicialmente a entregar detalles de lo ocurrido. Sin embargo, un testigo sindicó al presunto agresor, quien habría atacado con un arma blanca a la víctima. El individuo fue detenido en el sitio, aunque opuso resistencia, insultando a los policías y lanzando golpes de pie, lo que dejó a dos carabineros con lesiones leves.

La víctima, en situación de calle al igual que el agresor, se negó en un comienzo a recibir atención médica, pero debido a la gravedad de la herida fue trasladado al Hospital Clínico de Magallanes, donde se le diagnosticaron lesiones de mediana consideración.

De acuerdo con Carabineros, ambos involucrados cuentan con un amplio historial policial. La víctima registra ocho reiteraciones por distintos delitos, mientras que el imputado, identificado como D.A.R.V., mantiene 31 reiteraciones penales en su prontuario. Este último pasará a control de detención durante la jornada de este viernes 12 de septiembre por el delito de agresión con arma blanca y amenazas de muerte a personal de Carabineros de servicio.