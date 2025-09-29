Coro Arte Vocal brilló en encuentro coral interregional en Río Bueno

Con un emocionante recibimiento en que flamearon banderas de Magallanes en manos del público asistente, el Coro Arte Vocal de Punta Arenas se presentó en el Encuentro Interregional de Coros del Sur Austral de Chile, realizado el sábado 27 de septiembre en el Cine Teatro Armando Sandoval Rudolph de Rio Bueno.



La agrupación, que este año celebra 17 años de trayectoria en Magallanes, emocionó con un repertorio de obras cuidadosamente seleccionadas, que hicieron vibrar a los asistentes con la fuerza y calidez de sus voces.



El evento, organizado por el Coro de Profesores de Río Bueno junto al Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de la Región de los Ríos, reunió a más de siete coros, provenientes de distintos puntos del país, quienes compartieron escenario en una jornada marcada por la música, la amistad y la fraternidad artística.



El director del Coro Arte Vocal, Manuel Rodríguez Bustos, destacó la experiencia vivida:



“Fue un momento inolvidable. Sentir el cariño de la gente, ver las banderas de Magallanes ondeando en la sala y compartir con colegas de tantos lugares del país nos llena de orgullo y nos motiva a seguir difundiendo este arte”.



Con esta participación, el Coro Arte Vocal reafirma su compromiso de proyectar y difundir la música coral magallánica a nivel nacional, fortaleciendo la presencia cultural de la región en escenarios de relevancia.



La agrupación adelantó que vendrán nuevas sorpresas y encuentros, que seguirán consolidando su camino artístico y ampliando los espacios de intercambio cultural dentro y fuera de la región.