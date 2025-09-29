Este martes se presenta en Punta Arenas la película «Dawson, un canto en la adversidad»

Este martes 30 de septiembre, se presentará en el local de ANEF, la película documental «Dawson, un canto en la adversidad» del realizador Pablo Guzmán.

La película ha recibido numerosos galardones internacionales, en Paris, en Alemania y en Suecia, entre otros festivales de cine. .

Esta película-documental relata las trayectorias de tres jóvenes en 1973 y sus intensas vivencias en Punta Arenas, en Isla Dawson y otros centros de detención y tortura, y fueron grabadas numerosas secuencias en los lugares donde ocurrieron los hechos.

La obra se exhibirá en el Salón «Clotario Blest» de ANEF Magallanes en Roca Nr. 931 segundo piso.