Detienen en Puerto Natales a mujer por receptación de celular robado en asalto en Punta Arenas

Puerto Natales. En el marco de la investigación por un robo con violencia ocurrido en julio de este año en el centro de Punta Arenas, que afectó a un hombre adulto, personal de la sección O.S.9 de Carabineros de Magallanes, en coordinación con la Fiscalía Local, logró la detención de una mujer en la comuna de Puerto Natales.

El procedimiento se concretó la tarde de este miércoles 24 de septiembre, cuando la imputada fue arrestada por el delito de receptación, recuperándose en su poder el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima del asalto. El equipo policial informó que el aparato será devuelto a su propietario bajo acta en los próximos días.

La mujer fue puesta a disposición del Tribunal para su control de detención, el cual se efectuará este jueves 25 de septiembre.

Carabineros precisó que las diligencias continúan, con el objetivo de dar con el paradero del autor material del robo con violencia y lograr su formalización ante la justicia.