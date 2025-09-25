Hombre resulta herido tras agresión con arma blanca en Punta Arenas

Hombre resulta herido tras agresión con arma blanca en Punta Arenas

Punta Arenas. La noche de este miércoles 24 de septiembre, cerca de las 23:30 horas, Carabineros de la Primera Comisaría fue alertado por la Central de Comunicaciones para concurrir a Pasaje Los Coirones, debido a un procedimiento por agresión con arma blanca que dejó a un hombre lesionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, personal del SAMU ya se encontraba brindando atención a la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes en sus piernas y brazos. Tras ser estabilizado, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas, donde ingresó sin riesgo vital.

De acuerdo con la información preliminar, el herido habría señalado a personal médico que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos hombres y una mujer, quienes sin motivo aparente lo atacaron con un arma blanca. El afectado logró huir y pedir ayuda.

Carabineros corroboró los antecedentes y se dirigió al domicilio donde se habría originado la agresión, sin encontrar a los presuntos responsables. Ante ello, se dio cuenta al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas para realizar las pericias correspondientes.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la víctima decidió no presentar una denuncia formal, motivo por el cual el procedimiento quedó a cargo del Ministerio Público de oficio, con el objetivo de dar con el paradero de los agresores.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir

Programa Transforma H2V Magallanes de Corfo destaca frutos tempranos en infraestructura habilitante para industria del hidrógeno verde

Autoridades destacan comportamiento responsable de la comunidad y bajas incivilidades durante Fiestas Patrias en Puerto Williams

Autoridades destacan comportamiento responsable de la comunidad y bajas incivilidades durante Fiestas Patrias en Puerto Williams