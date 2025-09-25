Hombre resulta herido tras agresión con arma blanca en Punta Arenas

Punta Arenas. La noche de este miércoles 24 de septiembre, cerca de las 23:30 horas, Carabineros de la Primera Comisaría fue alertado por la Central de Comunicaciones para concurrir a Pasaje Los Coirones, debido a un procedimiento por agresión con arma blanca que dejó a un hombre lesionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, personal del SAMU ya se encontraba brindando atención a la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes en sus piernas y brazos. Tras ser estabilizado, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas, donde ingresó sin riesgo vital.

De acuerdo con la información preliminar, el herido habría señalado a personal médico que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos hombres y una mujer, quienes sin motivo aparente lo atacaron con un arma blanca. El afectado logró huir y pedir ayuda.

Carabineros corroboró los antecedentes y se dirigió al domicilio donde se habría originado la agresión, sin encontrar a los presuntos responsables. Ante ello, se dio cuenta al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas para realizar las pericias correspondientes.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la víctima decidió no presentar una denuncia formal, motivo por el cual el procedimiento quedó a cargo del Ministerio Público de oficio, con el objetivo de dar con el paradero de los agresores.