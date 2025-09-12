EDELMAG llama a la prevención en Fiestas Patrias: Van 31 postes chocados durante el 2025

La Empresa Eléctrica de Magallanes busca prevenir accidentes durante lo que resta del año, especialmente en estas Fiestas Patrias, con el objetivo de proteger a la comunidad magallánica ante eventuales siniestros.

En lo que va del 2025 hay 31 postes chocados en la región, 28 en la ciudad de Punta Arenas y tres en Puerto Natales, lo que provoca interrupciones de suministro eléctrico por daños a la infraestructura y que dejan un promedio de casi cuatro postes chocados al mes.

“Como EDELMAG hacemos un llamado a la conducción responsable en la región. A la fecha tenemos un promedio de 3,8 postes chocados por mes, presentando una muy baja reducción en comparación al 2024, por esto llamamos a la comunidad a manejar de manera segura para evitar accidentes y, por ende, cortes de suministro” declaró Juan Carlos Würth, Gerente de Generación y Distribución de EDELMAG.

En la misma línea, Diego Díaz, Gerente Comercial y de Atención a Clientes de la eléctrica, comentó que “lamentablemente hay acciones irresponsables quepueden generar postes chocados, lo que tiene dos efectos, lo primero es que se pone en serio riesgo la vida del conductor y sus ocupantes, y lo segundo, es que se altera la cotidianidad de los clientes a los que se les interrumpe el suministro”.

Por último, Würth agregó que “en el caso que ocurra uno de estos eventos lo primero es llamar a los equipos de salud y luego contactarse con el equipo de nuestra empresa para asegurar la zona afectada”.

Recordemos que, durante el 2024, EDELMAG instaló un total de 18 protectores de postes en zonas de alto riesgo de choques vehiculares. 13 unidades se encuentran en la Avenida Frei, entre las calles Capitán Guillermo y Enrique Abello, mientras que los cincorestantes están en Av. España.

Estas nuevas infraestructuras se sumaron a los cinco protectores instalados en 2022 en la Av. Costanera a la altura de la Chipera y en la Av. Alessandri en el Portal del Estrecho.