Carne certificada: una opción segura para estas Fiestas Patrias

Celebrar con responsabilidad también es cuidar a los animales: el sello de bienestar animal garantiza que la carne que llega a tu parrilla fue producida bajo altos estándares de calidad, evitando estrés innecesario en los animales.

En Chile, cada año se produce más de un millón y medio de toneladas de carne de cerdo, pollo, pavo, vacuno y ovinos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué porcentaje de esa carne proviene de animales criados bajo altos estándares de bienestar.

Mantener el bienestar animal a lo largo de toda su vida, permite asegurar las mejores prácticas desde que nace hasta que muere, lo que implica que reciban un trato ético, responsable y basado en estándares científicos internacionales.

Para ello, existe la certificación en bienestar animal, una herramienta utilizada en varios países –entre ellos Chile– que evalúa salud y productividad, acceso a entornos adecuados y bienestar emocional de los animales, asegurando que no estén sometidos a estrés innecesario.

Obtener ese sello, entrega beneficios para todos quienes participan del proceso del consumo, ya que cuida al animal, ayuda a la empresa en su potencial productivo y mejora la calidad del producto, lo que satisface al consumidor final.

El objetivo es poder entregarle a los compradores y empresas información transparente, lo que permite diferenciar a las marcas que cumplen con prácticas reales de bienestar animal.

La certificación y el sello Welfcert para empresas pecuarias (dedicadas a la producción de aves, cerdos, huevos y leche) y acuícolas pone al bienestar animal como el motor de la productividad y sostenibilidad, evaluando áreas específicas que son imprescindibles para determinar el nivel de cumplimiento, como la alimentación, el acceso a refugio y la ausencia de enfermedades.

El CEO de Welfcert y fundador de la Asociación Chilena de Bienestar Animal, Dr. Roberto Becerra, médico veterinario con más de 25 años de experiencia, sostiene que “ojalá todos los consumidores, independiente de sus ingresos económicos, tengan acceso a productos certificados sin que ello implique que sea más caro”, lo que llama la democratización del bienestar animal.

Además, agrega que “cuando las empresas empiezan a trabajar con el sello, descubren que la inversión inicial se recupera, ya que los animales producen más y de manera más sustentable”.

Estas Fiestas Patrias, cuando el consumo de carne se incrementa significativamente en celebraciones familiares y parrillas en todo el país, la invitación es a mirar la certificación antes de comprar. Exigir productos certificados es una manera concreta de promover una industria más ética, responsable y alineada con los desafíos globales de sostenibilidad.