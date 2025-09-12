El Servicio de Salud Magallanes organizó 2do Encuentro Folclórico

Los días 8 y 9 de septiembre se llevaron a cabo actividades en el marco del 2do Encuentro

Folclórico de servicios de salud a nivel nacional, un “Pasa Calle” en la Plaza de Armas y una “Gala

Folclórica” en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas.



120 personas fueron parte de este emotivo encuentro, pertenecientes al Servicio de Salud de

Antofagasta, Servicio de Salud de Coquimbo, Servicio de Salud de Maúle, Hospital Regional de

Talca, Hospital de Cauquenes, Hospital de San Javier y Servicio de Salud Magallanes.



Frente a esto, la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Sra. Verónica Yáñez González, sostuvo

que “estamos muy contentos de haber realizado el 2do Encuentro Folclórico de servicios de salud

en Punta Arenas, el cual fue coordinado y organizado por parte del Departamento de Calidad de

Vida de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del SSM y de haber recibido a 6

delegaciones, quienes nos engalanaron con sus muestras folclóricas de todo el país y que

representan el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios de salud para cultivar las tradiciones

propias de Chile, fue una jornada muy emotiva, muy hermosa y esperamos se pueda llevar a cabo

un 3er encuentro en otra localidad del país”.



El director Artístico del Grupo Folclórico “Talca lindo” del Hospital Regional de Talca, Juan Carlos

Arriagada, dijo que “manifestamos nuestro gran compromiso y admiración por este gran esfuerzo

de organizar este encuentro nacional y entregamos todo lo que está a nuestro alcance desde un

punto artístico y también personal con nuestra proyección folclórica, expresión artística que trae

al escenario un evento costumbrista, donde hay diálogo, escenografía, vestuario de época, entre

otras”.

La presidenta del Conjunto Folclórico Quillahue del Servicio de Salud de Maúle, Sra. Patricia Vidal,

expresó que “estamos felices y agradecidos de esta invitación al encuentro nacional, fue un

trabajo muy bonito en equipo, somos 12 los funcionarios activos y pasivos que asistimos y somos

amantes del folclore y nos gusta mucho lo que hacemos”.

A su vez el director musical de la Agrupación Folclórica del Servicio de Salud de Antofagasta,

Rodrigo Vargas, añadió que “mostraron lo que celebra relacionado al ámbito religioso, lo que se

canta y se baila e improvisación”.

Y Sofía Pérez, miembro del Conjunto Folclórico “Trinares del Confín” del Servicio de Salud de

Magallanes felicitó al Departamento de Calidad de Vida por permitirnos compartir con

funcionarios de otras regiones, que comparten el mismo sentimiento y amor por el baile nacional

y las tradiciones.