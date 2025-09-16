“El Otro Plan” se despliega en Natales para celebrar Fiestas Patrias con responsabilidad y prevención

El SENDA Previene, ejecutado por la Municipalidad de Natales, impulsó la campaña junto a autoridades comunales y regionales, promoviendo el autocuidado, el consumo responsable y la no venta de alcohol a menores de edad.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el equipo de SENDA Previene Natales, ejecutado por la Municipalidad de la capital de última esperanza, ha llevado adelante la campaña de sensibilización “El Otro Plan”, una iniciativa que busca reforzar el autocuidado, la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y la importancia de contar siempre con alternativas seguras al momento de celebrar.

La campaña “El Otro Plan” entrega mensajes clave a la comunidad, como planificar con anticipación la forma de regresar a casa, designar un conductor o conductora responsable, optar por medios de transporte seguro, cuidar a las y los amigos, y evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años.

Durante la jornada, el equipo junto a carabineros conversó con locatarios de la comuna para reforzar el compromiso con la no venta de alcohol a menores de edad, recordando que la prevención también es importante desde la responsabilidad de quienes comercializan bebidas alcohólicas.

En otra de la iniciativas desarrollada en pleno centro de Natales, contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, quien acompañó la labor de difusión y sensibilización del equipo SENDA Previene. Asimismo, participaron la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde y la representante de la Seremi de Salud Magallanes, enfermera Karol Barría, quienes entregaron a la comunidad información clave sobre autocuidado y prevención durante estas fechas festivas.

La coordinadora de SENDA Previene Natales, Johanna Neuman, destacó la importancia de la iniciativa señalando: “Queremos que estas Fiestas Patrias se vivan con alegría, pero también con responsabilidad. Invitamos a las familias a conversar sobre prevención y a tener siempre un plan alternativo que priorice la seguridad y el cuidado de todas y todos”.

Por su parte, el director regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, agregó: “Con ‘El Otro Plan’buscamos generar conciencia en la comunidad sobre los riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras drogas, pero también entregar herramientas concretas para disfrutar de manera sana y responsable. El compromiso de locatarios, familias y autoridades es fundamental para avanzar en esta tarea”.

Con este despliegue, Natales refuerza su compromiso por unas Fiestas Patrias seguras, poniendo en el centro la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de las familias de la comuna.