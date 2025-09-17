Padrón electoral definitivo: 15.779.102 habilitados para sufragar en las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios

El Servicio Electoral publicó hoy los Padrones Electorales y las Nóminas de Inhabilitados con carácter de definitivo para las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

Conoce el Padrón Electoral por comuna y la Nómina de Inhabilitados en territorio nacional, además del Padrón Electoral y Nómina de inhabilitados de chilenos en el exterior AQUÍ.

Las principales cifras son las siguientes:

Total habilitados en Chile: 15.618.167

Total habilitados en exterior: 160.935

Total extranjeros habilitados: 885.940

Total de mujeres habilitadas: 8.083.768

Total de hombres habilitados: 7.695.334

Total de inhabilitados: 302.722