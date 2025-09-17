Zona Franca de Punta Arenas vive sus últimos días de celebración dieciochera con música, premios y tradiciones

Este fin de semana concluye la campaña “¡Viva Chile en Zonaustral!”, una de las celebraciones más concurridas del año en Punta Arenas, que ha reunido a miles de personas en torno a la música folclórica, los juegos típicos y la identidad nacional.



El recinto permanecerá cerrado los días 18 y 19 de septiembre con motivo de los feriados de Fiestas Patrias. La única excepción será el cine, que funcionará en horario especial de 12:30 a 22:00 horas durante ambos días.

Punta Arenas, 17 de septiembre de 2025.– Zona Franca de Punta Arenas se prepara para cerrar con broche de oro su campaña “¡Viva Chile en Zonaustral!”, que durante las últimas semanas ha convocado a familias, visitantes y vecinos a disfrutar de una completa programación gratuita.

En el escenario principal del Hall Central, hasta este domingo se realizarán los últimos espectáculos folclóricos, animados por Esteban “Chepo” Sepúlveda. Desde las 16:30 horas, agrupaciones regionales darán vida a jornadas llenas de música, danza y tradiciones, en lo que ya es considerado uno de los eventos más grandes de la ciudad, con la participación de 27 conjuntos folclóricos locales.

Durante estos días también sigue activa la dinámica del “Emboque Gigante”, una entretenida instancia que premia al instante a quienes presentan boletas por compras iguales o superiores a $10.000 en el Hall Central. Esta acción, pensada para toda la familia, ha sido uno de los sellos distintivos de la campaña, mezclando juego, alegría y tradición chilena.

A continuación, el domingo la celebración tendrá un momento especial con una exposición conmemorativa por los 75 años de servicio de la Séptima Compañía de Bomberos. La muestra, que estará abierta al público durante el día, incluirá material histórico además de la presencia de uno de sus carros, en reconocimiento a la labor voluntaria que esta compañía ha prestado a la comunidad magallánica por más de siete décadas.

Además, este sábado el Club de Leones Cruz del Sur estará presente en el Hall Central vendiendo números de rifa y difundiendo información en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación, fortaleciendo el componente solidario que caracteriza a la actividad del recinto comercial.

Funcionamiento por feriados de Fiestas Patrias:

Zona Franca permanecerá cerrada los días 18 y 19 de septiembre con motivo de los feriados.



El cine será la única excepción, funcionando en horario especial de 12:30 a 22:00 horas ambos días.