Encuentro Estudiantil de Cueca 2025 reunió a comunidades educativas de Porvenir

Porvenir. Con gran entusiasmo se desarrolló el Encuentro Estudiantil de Cueca 2025, actividad que convocó a estudiantes de distintos establecimientos de la comuna para celebrar nuestras tradiciones y poner en valor el baile nacional.

La jornada contó con la participación de las comunidades educativas de la Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela María Auxiliadora, Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Jardín Infantil Papelucho y Jardín Infantil Pepita de Oro, quienes llenaron de música y color el escenario.

Un especial reconocimiento recibieron las integrantes del jurado, Carla Valenzuela Ros, Patricia Calbuante y Alexandra Hernández, por su compromiso en la evaluación de cada presentación. La animación estuvo a cargo de Doña Cecilia Gómez, quien aportó calidez y dinamismo al evento.

La actividad fue acompañada por el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, junto a los concejales Marisol Andrade Cárdenas, Andrea Muñoz Barría y Manuel Loncon, quienes compartieron con las familias y felicitaron a los participantes.

Finalmente, se destacó el entusiasmo, talento y energía de cada estudiante en la interpretación de la cueca, reafirmando el compromiso de la comuna con la promoción de la cultura y las tradiciones chilenas.