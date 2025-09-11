Concluye exitoso Taller de Cueca 2025 en el Hospital Clínico Magallanes

Una iniciativa del Comité de Buenas Prácticas junto a la Unidad de Cultura y Clima Laboral del HCM, que llenó de música, tradición y compañerismo nuestras tardes.

Desde el Hospital Clínico Magallanes Queremos destacar a los funcionarios Silvana Donicke, Yasnabel Ramírez, Claudio Paredes y Ginette Mancilla, quienes compartieron su talento como profesores, y a todos los participantes que, con entusiasmo, constancia y disciplina, dieron vida a este espacio.

Durante semanas, los martes y jueves después de la jornada laboral, el principal hospital público de la región de Magallanes se llenó de compases, zapateos y pañuelos al viento. Una muestra de que, más allá de la labor diaria, también construimos comunidad y celebramos nuestras tradiciones.