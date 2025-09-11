Recuerdan sitio de memoria Los Canelos en Tierra del Fuego

«A orilla del camino bañado por las aguas del estrecho de Magallanes, queda el sector Los Canelos. La zona está a unos 27 kilómetros de Porvenir dentro de la bahía Inútil. Para llegar se debe tomar la ruta Y-71. Desde este lugar se puede apreciar la isla Dawson, donde se ubicó el campo de concentración y tortura más austral del mundo levantado durante la dictadura, así como el canal Whiteside y la otra punta de la isla grande de Tierra del Fuego».

Ministerio de Bienes Nacionales.

???? En este lugar, se recuerda la memoria de Carlos Raúl Baigorri Hernández, Germán Simón Cárcamo Carrasco y Ramón Domingo González Ortega.

