Recuerdan sitio de memoria Los Canelos en Tierra del Fuego

«A orilla del camino bañado por las aguas del estrecho de Magallanes, queda el sector Los Canelos. La zona está a unos 27 kilómetros de Porvenir dentro de la bahía Inútil. Para llegar se debe tomar la ruta Y-71. Desde este lugar se puede apreciar la isla Dawson, donde se ubicó el campo de concentración y tortura más austral del mundo levantado durante la dictadura, así como el canal Whiteside y la otra punta de la isla grande de Tierra del Fuego».

Ministerio de Bienes Nacionales.

En este lugar, se recuerda la memoria de Carlos Raúl Baigorri Hernández, Germán Simón Cárcamo Carrasco y Ramón Domingo González Ortega.